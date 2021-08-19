Son dakika... Adıyaman'da örtü yangınında 20 hektarlık alan zarar gördü

Bir son dakika haberine göre Adıyaman'ın Gerger ilçesinde çıkan örtü yangını söndürüldü.

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde çıkan örtü yangını söndürüldü.

Çobanpınar Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarıyla bölgeye, itfaiye, orman işletme ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Vatandaşların da desteğiyle söndürülen yangında 20 hektarlık alan zarar gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül