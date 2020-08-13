Son dakika! Adıyaman'da orman yangını Gelen son dakika haberine göre Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İlçeye bağlı Kocahisar köyünde fıstık ağaçlarının da bulunduğu 100 dönüm ormanlık alan zarar gördü. Vatandaşların yangını jandarmaya bildirmesi üzerine bölgeye giden itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, saatler süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Kaynak: AA