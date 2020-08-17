Son dakika... Adıyaman'da motosikletin devrilmesi sonucu bir kişi öldü Bir son dakika haberine göre Adıyaman'da motosikletin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Adıyaman'da motosikletin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Ramazan Delibalta idaresindeki 02 AAU 464 plakalı motosiklet, Şambayat beldesi ilçe jandarma karakolu yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada ağır yalanan sürücü sağlık ekiplerince kaldırıldığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Delibalta'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Kaynak: AA