Son dakika haberi! Minibüste çıkan yangın söndürüldü
26.01.2021 18:03 | Son Güncelleme: 26.01.2021 18:27
Edinilen son dakika gelişmesine göre Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde minibüste çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde minibüste çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Gölbaşı-Adıyaman kara yolu Yukarı Çöplü köyü yakınlarında Serkan G. idaresindeki 34 VJ 2676 plakalı minibüsün motor bölümünden duman gelmeye başladı.
Araçta çıkan yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangında, araçta maddi hasar oluştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emin Tezerdi