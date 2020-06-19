Son dakika! Adıyaman'da kumar operasyonu: 4 gözaltı Son dakika haberi: ADIYAMAN'da, polisin kumar oynayanlara yönelik düzenlediği operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

ADIYAMAN'da, polisin kumar oynayanlara yönelik düzenlediği operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerinde kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler yaptığı aramalarda 2 deste iskambil kağıdı ve 105 TL para ele geçirdi. Kumar oynayan iş yeri sahibi A.A. ile kumar oynadığı belirlenen G.D., B.A. ve Z.A.Ç. gözaltına alındı. Şüphelilere kumar oynamaktan 3 bin 675 lira idari para cezası kesilirken kumar oynanan iş yeri de mühürlenerek kapatıldı.

Kaynak: DHA