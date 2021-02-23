Son dakika... Adıyaman'da kendini polis olarak tanıtıp yaşlı adamın cep telefonunu gasbeden şüpheli tutuklandı
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Son dakika... Adıyaman'da kendini polis olarak tanıtıp yaşlı adamın cep telefonunu gasbeden şüpheli tutuklandı

23.02.2021 18:19 | Son Güncelleme: 23.02.2021 18:22
Son dakika... Adıyaman'da kendini polis olarak tanıtıp yaşlı adamın cep telefonunu gasbeden şüpheli tutuklandı

Son dakika haberler... Adıyaman'da kendini polis olarak tanıtarak yaşlı adamın cep telefonunu gasbeden kişi tutuklandı.

Adıyaman'da kendini polis olarak tanıtarak yaşlı adamın cep telefonunu gasbeden kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde Hasan A'nın (60) cep telefonunu gasbeden kişiyle ilgili çalışma başlattı.

Ekipler eşkalini belirledikleri şüpheliyi evinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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