Son Dakika | Adıyaman'da karbonmonoksitten etkilenen 9 kişi hastaneye kaldırıldı - Haberler
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Son Dakika | Adıyaman'da karbonmonoksitten etkilenen 9 kişi hastaneye kaldırıldı

AA, Orhan Pehlül - Güncel
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Son Dakika | Adıyaman'da karbonmonoksitten etkilenen 9 kişi hastaneye kaldırıldı

Son dakika haberine göre Adıyaman'da sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen 9 kişi, hastanelerde tedavi altına alındı.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen 9 kişi, hastanelerde tedavi altına alındı.

Kent genelinde dün geceden itibaren etkisini sürdüren fırtına nedeniyle çok sayıda karbonmonoksit zehirlenmesi yaşandı. İl merkezi ve ilçelerde sobadan sızan gazdan etkilenen 9 kişi, kentteki hastanelere başvurdu.

Tedavi altına alınan bu kişilerin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AA / Orhan Pehlül - Güncel

Adıyaman, Güncel, Haberler

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