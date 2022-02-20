Son Dakika | Adıyaman'da karbonmonoksitten etkilenen 9 kişi hastaneye kaldırıldı
AA, Orhan Pehlül - Güncel
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Son dakika haberine göre Adıyaman'da sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen 9 kişi, hastanelerde tedavi altına alındı.
ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen 9 kişi, hastanelerde tedavi altına alındı.
Kent genelinde dün geceden itibaren etkisini sürdüren fırtına nedeniyle çok sayıda karbonmonoksit zehirlenmesi yaşandı. İl merkezi ve ilçelerde sobadan sızan gazdan etkilenen 9 kişi, kentteki hastanelere başvurdu.
Tedavi altına alınan bu kişilerin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
AA / Orhan Pehlül - Güncel