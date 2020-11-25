Son dakika! Adıyaman'da kamyon devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
25.11.2020 16:03 | Son Güncelleme: 25.11.2020 16:06
Son dakika habere göre Adıyaman'ın Gerger ilçesinde, kamyonun şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Adıyaman'ın Gerger ilçesinde, kamyonun şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Mustafa Koyun idaresindeki kamyon, ilçeye bağlı Yayladalı köyü Kardigin mezrası yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Sürücü Mustafa Koyun hayatını kaybederken, araçta bulunan kardeşi Mehmet Koyun yaralandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaya