Son dakika! Adıyaman'da kamyon devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
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Son dakika! Adıyaman'da kamyon devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

25.11.2020 16:03 | Son Güncelleme: 25.11.2020 16:06
Son dakika! Adıyaman'da kamyon devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika habere göre Adıyaman'ın Gerger ilçesinde, kamyonun şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde, kamyonun şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Mustafa Koyun idaresindeki kamyon, ilçeye bağlı Yayladalı köyü Kardigin mezrası yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Sürücü Mustafa Koyun hayatını kaybederken, araçta bulunan kardeşi Mehmet Koyun yaralandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaya

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