Son dakika! Adıyaman'da kaçak içki operasyonu

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen kaçak içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, ilçedeki bir iş yerinde gümrük kaçağı içki olduğu bilgisi üzerine düzenlenen operasyonda 23 litre kaçak içki ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan A.F. sorgulanmak üzere karakola götürüldü.