Son dakika! Adıyaman'da kaçak içki operasyonu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika! Adıyaman'da kaçak içki operasyonu

AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Son dakika! Adıyaman'da kaçak içki operasyonu

Son dakika haberlerine göre Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen kaçak içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen kaçak içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, ilçedeki bir iş yerinde gümrük kaçağı içki olduğu bilgisi üzerine düzenlenen operasyonda 23 litre kaçak içki ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan A.F. sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Meral Akşener Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu
Magazin Özge Özpirinçci Oğuzhan Koç Acun Ilıcalı Demet Özdemir
Spor Fatih Terim Rıza Çalımbay Hamit Altıntop Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mehmet Nuri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika! Adıyaman'da kaçak içki operasyonu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.09.2021 13:11:20. #1.11#