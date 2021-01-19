Son Dakika | Adıyaman'da jandarma yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı
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Son Dakika | Adıyaman'da jandarma yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı

19.01.2021 22:01 | Son Güncelleme: 19.01.2021 22:04
Son Dakika | Adıyaman'da jandarma yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Adıyaman'da jandarma, kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Adıyaman'da jandarma, kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, etkili olan kar yağışı dolayısıyla aç kalma ihtimali olan yabani hayvanların aç kalmaması için kentin çeşitli bölgelerine yem bırakılması için çalışma başlattı.

Ekipler, Gerger ilçesine bağlı Ortaca Köyü ve çevresinde karla kaplı dağlık alanda taşıdıkları yemleri farklı bölgelere bıraktı.

Jandarma ekiplerinin, kent genelinde yaban hayvanlarının aç kalmaması için farklı bölgelere yiyecek bırakmayı sürdüreceği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaya

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