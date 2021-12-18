İki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Engin Y. idaresindeki 34 EKC 505 plakalı otomobil ile Eda K. yönetimindeki 02 AAT 955 plakalı otomobil, 3'üncü Çevre Yolunda çarpıştı.
Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.