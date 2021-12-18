İki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Haberler
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İki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Engin Y. idaresindeki 34 EKC 505 plakalı otomobil ile Eda K. yönetimindeki 02 AAT 955 plakalı otomobil, 3'üncü Çevre Yolunda çarpıştı.

Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

İki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

İki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

İki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

İki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

İki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

İki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

İki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

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AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri

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