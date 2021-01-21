Son dakika: Adıyaman'da iki grup arasında kavga: 4 gözaltı
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Son dakika: Adıyaman'da iki grup arasında kavga: 4 gözaltı

21.01.2021 11:53 | Son Güncelleme: 21.01.2021 11:58
Son dakika: Adıyaman'da iki grup arasında kavga: 4 gözaltı

Son dakika gündem haberi: ADIYAMAN'da, Suriye uyruklu iki grup arasında çıkan kavgada, 4 kişi gözaltına alındı.

ADIYAMAN'da, Suriye uyruklu iki grup arasında çıkan kavgada, 4 kişi gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde Yenipınar Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine tekme ve tokatla saldırdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen polis ekipleri, kavgaya müdahale edip 4 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyete götürüldü.


Son dakika: Adıyaman'da iki grup arasında kavga: 4 gözaltı
Son dakika: Adıyaman'da iki grup arasında kavga: 4 gözaltı
Son dakika: Adıyaman'da iki grup arasında kavga: 4 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir ALAN

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