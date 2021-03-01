Son dakika! Adıyaman'da husumetli ailelerin kavgasında ölü sayısı 7'ye yükseldi
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Son dakika! Adıyaman'da husumetli ailelerin kavgasında ölü sayısı 7'ye yükseldi

01.03.2021 11:10 | Son Güncelleme: 01.03.2021 11:15
Son dakika! Adıyaman'da husumetli ailelerin kavgasında ölü sayısı 7'ye yükseldi

Son dakika gündem haberi: ADIYAMAN'da, muhtarlık seçimi ve kaçak kazı ihbarı nedeniyle husumetli iki aile arasında çıkan kavgada yaralanan Yaşar Göğüs (21) de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

ADIYAMAN'da, muhtarlık seçimi ve kaçak kazı ihbarı nedeniyle husumetli iki aile arasında çıkan kavgada yaralanan Yaşar Göğüs (21) de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Böylece, olayda yaşamını yitirenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

Sincik'e bağlı Çamdere köyünde 5 Şubat'ta birbirleriyle kaçak kazı ihbarı ve muhtarlık seçimi nedeniyle husumetli olan Göğüs ve Gözel ailesi fertleri arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada 6 kişi öldü. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Yaşar Göğüs de bu sabah doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Yaşamını yitiren Göğüs'ün cansız bedeni, otopsi için morga konuldu.


Son dakika! Adıyaman'da husumetli ailelerin kavgasında ölü sayısı 7'ye yükseldi
Son dakika! Adıyaman'da husumetli ailelerin kavgasında ölü sayısı 7'ye yükseldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir ALAN

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