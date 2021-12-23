Son dakika... Adıyaman'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü - Haberler
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Son dakika... Adıyaman'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Son dakika... Adıyaman'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Adıyaman'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü, 17 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü, 17 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

M.F. idaresindeki plakası öğrenilemeyen hafif ticari araçla 7 Aralık'ta çarpışan 02 ABZ 318 plakalı motosikletin sürücüsü İsmail Işık, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Işık'ın kentteki bir lisede kimya öğretmeni olduğu öğrenildi.

Cumhuriyet Mahallesi Müftülük Caddesi'nde 7 Aralık'ta yaşanan kazada, M.F'nin kullandığı hafif ticari araç ile İsmail Işık'ın kullandığı motosiklet çarpışmıştı. Kazada ağır yaralanan Işık, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

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AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri

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