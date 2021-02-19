Son dakika: Adıyaman'da Gara şehidi Aydın Köse için mevlit okundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika: Adıyaman'da Gara şehidi Aydın Köse için mevlit okundu

19.02.2021 13:15 | Son Güncelleme: 19.02.2021 13:19
Son dakika: Adıyaman'da Gara şehidi Aydın Köse için mevlit okundu

Son dakika gelişmesine göre Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde yer alan Gara'da, terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen Aydın Köse için mevlit okutuldu.

Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde yer alan Gara'da, terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen Aydın Köse için mevlit okutuldu.

Kahta ilçesi Salkımbağ köyünde düzenlenen mevlit törenine Vali Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Kahta Kaymakamı Abdil Koç, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Adıyaman Şube Başkanı Hacı Erdengi ve vatandaşlar katıldı.

Mevlit programında Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından mevlit okundu ilahiler söylendi, İl Müftüsü Mehmet Taşcı da şehitler için dua etti.

Vali Çuhadar, Şehit Aydın Köse'nin yakınlarına başsağlığı ve sabır dileyerek, yalnız olmadıklarını ve devlet olarak her zaman yanlarında olacaklarını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Muharrem İnce Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Aleyna Tilki İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Ünal Karaman Osman Özköylü Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Pkk Mars Şehit England
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: Adıyaman'da Gara şehidi Aydın Köse için mevlit okundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.2.2021 13:45:46. #1.14#
title