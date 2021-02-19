Son dakika: Adıyaman'da Gara şehidi Aydın Köse için mevlit okundu

Son dakika gelişmesine göre Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde yer alan Gara'da, terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen Aydın Köse için mevlit okutuldu.

Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde yer alan Gara'da, terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen Aydın Köse için mevlit okutuldu.

Kahta ilçesi Salkımbağ köyünde düzenlenen mevlit törenine Vali Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Kahta Kaymakamı Abdil Koç, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Adıyaman Şube Başkanı Hacı Erdengi ve vatandaşlar katıldı.

Mevlit programında Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından mevlit okundu ilahiler söylendi, İl Müftüsü Mehmet Taşcı da şehitler için dua etti.

Vali Çuhadar, Şehit Aydın Köse'nin yakınlarına başsağlığı ve sabır dileyerek, yalnız olmadıklarını ve devlet olarak her zaman yanlarında olacaklarını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül