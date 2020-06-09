Son dakika... Adıyaman'da fuhuş operasyonunda bir kişi tutuklandı Gelen son dakika haberine göre Adıyaman'ın Kahta ilçesinde fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 6 kişiden biri tutuklandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 6 kişiden biri tutuklandı. Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mahallede bir evde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, eve düzenledikleri operasyonda biri yabancı uyruklu 6 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 5'i emniyetteki işlemlerin ardından 12 bin 756 lira para cezası uygulanarak serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen A.Ş. ise "fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama" suçundan tutuklandı. Kaynak: AA