Son dakika... Adıyaman'da fuhuş operasyonunda bir kişi tutuklandı
Gelen son dakika haberine göre Adıyaman'ın Kahta ilçesinde fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 6 kişiden biri tutuklandı.
09.06.2020 20:35 | Son Güncelleme: 09.06.2020 20:54
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 6 kişiden biri tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mahallede bir evde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Ekipler, eve düzenledikleri operasyonda biri yabancı uyruklu 6 kişiyi gözaltına aldı.
Şüphelilerden 5'i emniyetteki işlemlerin ardından 12 bin 756 lira para cezası uygulanarak serbest bırakıldı.
Adliyeye sevk edilen A.Ş. ise "fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama" suçundan tutuklandı.
Kaynak: AA