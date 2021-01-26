Son Dakika | Adıyaman'da çıkan yangında 900 kilo tütün yandı
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Son Dakika | Adıyaman'da çıkan yangında 900 kilo tütün yandı

26.01.2021 09:25 | Son Güncelleme: 26.01.2021 09:29
Son Dakika | Adıyaman'da çıkan yangında 900 kilo tütün yandı

Edinilen son dakika haberine göre ADIYAMAN'da, tütün deposunda çıkan yangında 900 kilo tütün yandı.

ADIYAMAN'da, tütün deposunda çıkan yangında 900 kilo tütün yandı.

Merkeze bağlı Tekpınar köyünde Ali Küçükdoğan'a ait depoda dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm depoyu sardı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında, depodaki 900 kilo tütün küle döndü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


Son Dakika | Adıyaman'da çıkan yangında 900 kilo tütün yandı
Son Dakika | Adıyaman'da çıkan yangında 900 kilo tütün yandı
Son Dakika | Adıyaman'da çıkan yangında 900 kilo tütün yandı
Son Dakika | Adıyaman'da çıkan yangında 900 kilo tütün yandı
Son Dakika | Adıyaman'da çıkan yangında 900 kilo tütün yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir ALAN

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