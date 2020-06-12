Son dakika... ADIYAMAN'da bir köy karantinaya alındı
Son dakika haberi: Adıyaman'da bir köy karantinaya alındıADIYAMAN'da, koronavirüs vakası görülen Uludam köyü, 14 gün süreyle karantinaya alındı.
12.06.2020 12:07 | Son Güncelleme: 12.06.2020 13:03
Adıyaman'da bir köy karantinaya alındı
ADIYAMAN'da, koronavirüs vakası görülen Uludam köyü, 14 gün süreyle karantinaya alındı. Adıyaman merkeze bağlı Uludam köyünde, rahatsızlanan 2 kişiye yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Kimlikleri açıklanmayan 2 erkek hasta, tedavi altına alındı. Köyde, İl Hıfzıssıhha Kurulu 14 gün süreyle karantina uygulaması başlatıldı.
Karar üzerine jandarma, köyün giriş-çıkışlarını kapattı.
Kaynak: DHA