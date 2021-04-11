Bir kişi tabancayla öldürüldü
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Bir kişi tabancayla öldürüldü

Anadolu Ajansı / Emre Evren - Haberler | Güncel

Adıyaman'ın Besni ilçesinde çıkan tartışmada bir kişi tabancayla öldürüldü.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde çıkan tartışmada bir kişi tabancayla öldürüldü.

Sugözü Mesire Alanında iki grup arasında tartışma çıktı. Bir kişi yanında bulundurduğu tabancayla ateş açtı.

Yaralanan Murat Kaya (38) kaldırıldığı ambulansla Besni Devlet Hastanesinde kurtarılamadı.

Soruşturmayı yürüten polis, saldırganın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bir kişi tabancayla öldürüldü
Bir kişi tabancayla öldürüldü
Bir kişi tabancayla öldürüldü
Bir kişi tabancayla öldürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Evren

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