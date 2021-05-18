Son Dakika | Adıyaman'da bir eve silahlı saldırı
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Son Dakika | Adıyaman'da bir eve silahlı saldırı

Son Dakika | Adıyaman'da bir eve silahlı saldırı
Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Adıyaman'da müstakil bir eve silahlı saldırı düzenlendi.

Adıyaman'da müstakil bir eve silahlı saldırı düzenlendi.

Karapınar Mahallesi 2738 Sokak'ta A.S'ye ait eve kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce tabanca ile ateş açıldı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekibi çevrede güvenlik önlemi aldı.

Ekipler bölgede yaptıkları incelemede çok sayıda boş kovan bulurken, mermilerin evin duvarlarına isabet ettiği belirlendi.

Polis ekipleri, saldırı sonrası bölgeden kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Son Dakika | Adıyaman'da bir eve silahlı saldırı
Son Dakika | Adıyaman'da bir eve silahlı saldırı
Son Dakika | Adıyaman'da bir eve silahlı saldırı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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