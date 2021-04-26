Son dakika! Adıyaman'da ayakları ipe dolanan ebabili itfaiye kurtardı
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Son dakika! Adıyaman'da ayakları ipe dolanan ebabili itfaiye kurtardı

Son dakika! Adıyaman'da ayakları ipe dolanan ebabili itfaiye kurtardı
Anadolu Ajansı / Emin Tezerdi - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde ayakları ipe dolanan ebabil için ekipler seferber oldu.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde ayakları ipe dolanan ebabil için ekipler seferber oldu.

Asfalt Mahallesi'nde bir binanın çatı katına yakın yerde kuş sesi geldiğini duyanlar, bir ebabilin ipe dolandığını fark etti.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Gölbaşı Belediyesi itfaiye ekipleri, kuşu bulunduğu yerden kurtararak doğaya saldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emin Tezerdi

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