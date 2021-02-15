Son dakika... Adıyaman'da 90 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
15.02.2021 16:51 | Son Güncelleme: 15.02.2021 16:55
Son dakika gelişmesine göre Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında son üç günde 90 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında son üç günde 90 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni karar aldı.
Bu kapsamda, son üç günde farklı mahallelerdeki 90 evde karantina uygulanmasına başlandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül