Son dakika... Adıyaman'da 90 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Son dakika gelişmesine göre Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında son üç günde 90 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında son üç günde 90 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni karar aldı.

Bu kapsamda, son üç günde farklı mahallelerdeki 90 evde karantina uygulanmasına başlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül