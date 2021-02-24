Son dakika! Adıyaman'da 72 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
24.02.2021 18:15 | Son Güncelleme: 24.02.2021 18:18
Son dakika haberleri: Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 72 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 72 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni karar aldı.
Bu kapsamda, farklı mahallelerdeki 72 evde karantina uygulanmasına başlandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül