Son dakika! Adıyaman'da 61 kişi terör suçundan hakim karşısına çıktı

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütünün milis yapılanmasına yönelik yaptığı soruşturma kapsamında şuana kadar 61 kişi hakkında dosya hazırlanarak işlem yapıldı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı, 2021 yılında PKK/KCK Terör Örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 61 kişiye işlem yapıldı. 'Terörizmin finansmanı' ve 'Terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla işlem yapılan 61 kişiden, 39'u tutuklanırken, 18'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2 kişinin gözaltında olduğu, 2 şahsın aramasının sürdüğü öğrenildi.

Cumhuriyet Savcılığı tarafından sorgulanan ve tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilen bu kişilerden 14'ünün, 4 yıl 6 ay ile 8 yıl 1 ay 15 gün arasında ceza aldığı bildirildi. Mahkeme 3 kişinin beraatine karar verirken, bu kişilerden 2'si başka bir dosya kapsamında tutuklandı. 42 kişinin mahkemesi devam ediyor. - ADIYAMAN

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