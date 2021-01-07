Son Dakika | Adıyaman'da 40 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
07.01.2021 15:35 | Son Güncelleme: 07.01.2021 15:40
Son dakika gündem haberi... Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 40 ev karantinaya alındı.
Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 40 ev karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.
Karar gereğince, farklı mahallelerdeki 40 evde karantina tedbirleri uygulanmaya başlandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül