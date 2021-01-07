Son Dakika | Adıyaman'da 40 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
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Son Dakika | Adıyaman'da 40 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

07.01.2021 15:35 | Son Güncelleme: 07.01.2021 15:40
Son Dakika | Adıyaman'da 40 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Son dakika gündem haberi... Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 40 ev karantinaya alındı.

Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 40 ev karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.

Karar gereğince, farklı mahallelerdeki 40 evde karantina tedbirleri uygulanmaya başlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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