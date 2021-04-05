Son dakika: Adıyaman'da 259 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
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Son dakika: Adıyaman'da 259 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Son dakika: Adıyaman'da 259 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Gelen son dakika haberine göre Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, son 4 günde 259 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, son 4 günde 259 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni karar aldı.

Bu kapsamda son 4 günde farklı mahallelerdeki 259 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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