Son dakika! Adıyaman'da 19 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
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Son dakika! Adıyaman'da 19 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

20.01.2021 13:09 | Son Güncelleme: 20.01.2021 13:13
Son dakika! Adıyaman'da 19 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Son dakika haberi... Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 19 ev karantinaya alındı.

Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 19 ev karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı mahallelerde yeni Kovid-19 vakaları tespit edilmesi üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.

Karar gereğince, farklı mahallelerdeki 19 evde karantina tedbirleri uygulanmaya başladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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