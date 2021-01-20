Son dakika! Adıyaman'da 19 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
20.01.2021 13:09 | Son Güncelleme: 20.01.2021 13:13
Son dakika haberi... Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 19 ev karantinaya alındı.
Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 19 ev karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı mahallelerde yeni Kovid-19 vakaları tespit edilmesi üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.
Karar gereğince, farklı mahallelerdeki 19 evde karantina tedbirleri uygulanmaya başladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül