Son Dakika | Adıyaman'da 18 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
26.01.2021 13:21 | Son Güncelleme: 26.01.2021 13:24
Son dakika gündem haberi: Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 18 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 18 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni karar aldı.
Karar gereğince farklı mahallelerdeki 18 ev karantinaya alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül