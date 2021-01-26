Son Dakika | Adıyaman'da 18 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
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Son Dakika | Adıyaman'da 18 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

26.01.2021 13:21 | Son Güncelleme: 26.01.2021 13:24
Son Dakika | Adıyaman'da 18 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Son dakika gündem haberi: Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 18 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 18 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni karar aldı.

Karar gereğince farklı mahallelerdeki 18 ev karantinaya alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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