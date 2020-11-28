Son dakika: Adıyaman'da 135 evde Kovid-19 karantinası başlatıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika: Adıyaman'da 135 evde Kovid-19 karantinası başlatıldı

28.11.2020 12:43 | Son Güncelleme: 28.11.2020 12:46
Son dakika: Adıyaman'da 135 evde Kovid-19 karantinası başlatıldı

Son dakika haberleri... Adıyaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 135 evde karantina uygulanmasına karar verildi.

Adıyaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 135 evde karantina uygulanmasına karar verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı karar gereği, farklı mahallelerdeki 135 evde karantina tedbirleri uygulanmaya başlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

İlgili Haberler

Almanya'da 'Kovid-19 Cami Giriş Kayıt Sistemi' uygulaması başlatıldı
Almanya'da "Kovid-19 Cami Giriş Kayıt Sistemi" uygulaması başlatıldı
Son dakika gündem: Adıyaman'da bir mahalle karantinaya alındı
Son dakika gündem: Adıyaman'da bir mahalle karantinaya alındı
GAZİANTEP - İki haftada 534 ev Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
GAZİANTEP - İki haftada 534 ev Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Osman Kavala Süleyman Soylu Mustafa Şentop Alaattin Çakıcı Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sezen Aksu Bülent Ersoy Demet Akalın İbrahim Büyükak
Spor Mert Günok Okan Buruk Samet Aybaba Mustafa Cengiz Christian Luyindama
Tüm Haberler Ölü Türk Kaza Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: Adıyaman'da 135 evde Kovid-19 karantinası başlatıldı - Adıyaman
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.11.2020 12:47:28. #1.14#
title