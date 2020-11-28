Son dakika: Adıyaman'da 135 evde Kovid-19 karantinası başlatıldı

Son dakika haberleri... Adıyaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 135 evde karantina uygulanmasına karar verildi.

Adıyaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 135 evde karantina uygulanmasına karar verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı karar gereği, farklı mahallelerdeki 135 evde karantina tedbirleri uygulanmaya başlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül