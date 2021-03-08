Son dakika! ADIYAMAN Ağaçta mahsur kalan yavru kedi kurtarıldı

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Gelen son dakika haberlerine göre Ağaçta mahsur kalan yavru kedi kurtarıldıADIYAMAN'da köpeklerin kovalaması sonucu ağaçta mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldıOlay öğleden sonra Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi.

Ağaçta mahsur kalan yavru kedi kurtarıldı

ADIYAMAN'da köpeklerin kovalaması sonucu ağaçta mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Olay öğleden sonra Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Köpeklerin kovalaması sonucu ağaca tırmanan kedi, mahsur kaldı. Kedinin ağaçtan inemediğini fark edenlerin ihbarıyla gelen itfaiye ekibi, merdivenle ulaştıkları kediyi aşağı indirdi. Kedi bırakılasının ardından kayıplara karışırken, vatandaşlar ise duyarlılığından dolayı itfaiye ekibine teşekkür etti.

ADIYAMAN'da köpeklerin kovalaması sonucu ağaçta mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Olay öğleden sonra Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Köpeklerin kovalaması sonucu ağaca tırmanan kedi, mahsur kaldı. Kedinin ağaçtan inemediğini fark edenlerin ihbarıyla gelen itfaiye ekibi, merdivenle ulaştıkları kediyi aşağı indirdi. Kedi bırakılasının ardından kayıplara karışırken, vatandaşlar ise duyarlılığından dolayı itfaiye ekibine teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı