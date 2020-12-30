Son dakika... - Aden havalimanındaki patlama, ölü sayısı 5'e yükseldi
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Son dakika... - Aden havalimanındaki patlama, ölü sayısı 5'e yükseldi

30.12.2020 15:07 | Son Güncelleme: 30.12.2020 15:30

Son dakika haberi... - Aden havalimanındaki patlama, ölü sayısı 5'e yükseldi Yemen'in Aden Havalimanında meydana gelen patlamada ölü sayısı 5'e, yaralı sayısı ise 20'ye yükseldi.

- Aden havalimanındaki patlama, ölü sayısı 5'e yükseldi

ADEN - Yemen'in Aden Havalimanında meydana gelen patlamada ölü sayısı 5'e, yaralı sayısı ise 20'ye yükseldi.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yemin eden ve Yemen'e dönen Yemen'in yeni hükümeti Aden Havalimanına ulaştığı sırada patlama meydana geldi. Patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. Yaralıların sayısı ise 20 olarak açıklandı. Patlama nedeniyle havalimanında büyük maddi zarar meydana geldi.

Son dakika... - Aden havalimanındaki patlama, ölü sayısı 5'e yükseldi
Son dakika... - Aden havalimanındaki patlama, ölü sayısı 5'e yükseldi
Son dakika... - Aden havalimanındaki patlama, ölü sayısı 5'e yükseldi
Son dakika... - Aden havalimanındaki patlama, ölü sayısı 5'e yükseldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAMAD ALNAJJAR

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