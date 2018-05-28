ADD'nin 27 Mayıs Paylaşımı İçin Soruşturma Açıldı
Atatürkçü Düşünce Derneğinin 27 Mayıs darbesi ile ilgili yaptığı paylaşım nedeniyle soruşturma açıldı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, ADD'nin 27 Mayıs askeri darbesini övücü nitelikteki Twitter paylaşımlarına ilişkin soruşturma başlatıldı.
"SUÇ VE SUÇLUYU ÖVME" SUÇUNDAN
Savcılık soruşturma ile ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:
27/05/2018 günü Atatürkçü Düşünce Derneği'ne (ADD ) ait Twitter hesabından yayınlandığı iddia edilen ve 27 Mayıs 1960 darbesini övücü nitelikli paylaşıma ilişkin olarak, Cumhuriyet Başsavcılığımızca TCK nun 215. Maddesinde düzenlenen suç ve suçluyu övme suçundan dolayı resen soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
BAKAN SİNYALİ VERMİŞTİ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD)'nin sosyal medya hesabından 27 Mayıs askeri darbesini öven bir paylaşım yapmasıyla ilgili soruşturma başlatacaklarını söylemişti.