Son dakika... Adapazarı bölgesel yolcu trenleri, yarından itibaren Büyükderbent İstasyonu'nda da duracak - Haberler

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Son dakika... Adapazarı bölgesel yolcu trenleri, yarından itibaren Büyükderbent İstasyonu'nda da duracak

AA - Arife Yıldız Ünal - Ekonomi
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Son dakika... Adapazarı bölgesel yolcu trenleri, yarından itibaren Büyükderbent İstasyonu'nda da duracak

Son dakika haberler: İstanbul-Adapazarı-İstanbul arasında sefer yapan Adapazarı bölgesel yolcu trenleri, yarından itibaren Kocaeli-Kartepe ilçesinde bulunan Büyükderbent İstasyonu'nda da duracak.

İSTANBUL (AA) - İstanbul-Adapazarı- İstanbul arasında sefer yapan Adapazarı bölgesel yolcu trenleri, yarından itibaren Kocaeli-Kartepe ilçesinde bulunan Büyükderbent İstasyonu'nda da duracak.

AA muhabirinin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından aldığı bilgiye göre, Adapazarı bölge halkının, yüksek hızlı tren hattı üzerinde bulunan Büyükderbent İstasyonu'nda bölgesel ekspres trenlerinin durması yönünde yoğun talebi oldu.

Bu kapsamda, Adapazarı bölgesel ekspreslerinin Büyükderbent İstasyonu'nda duruş yapabilmeleri için mevcutta bulunan yüksek hızlı tren hatlarının kenarına 2 çelik peron inşa edildi.

Böylece, İstanbul-Adapazarı-İstanbul arasında sefer yapan Adapazarı bölgesel yolcu trenleri, yarından itibaren Kocaeli-Kartepe ilçesinde bulunan Büyükderbent İstasyonu'nda da durabilecek.

Öte yandan mevcut istasyon ve peronda da tadilat başlatıldı. Bu kapsamda önemli çalışmalar yapıldı.

AA / Arife Yıldız Ünal - Ekonomi

İstanbul, Kocaeli, Ekonomi, Haberler

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