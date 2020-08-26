Son dakika... Adanaspor, Burkina Fasolu futbolcu Adolphe Belem'i transfer etti
Bir son dakika haberine göre TFF 1. Lig takımlarından Adanaspor, Burkina Fasolu futbolcu Adolphe Belem'i kadrosuna kattı.
26.08.2020 13:15 | Son Güncelleme: 26.08.2020 13:36
TFF 1. Lig takımlarından Adanaspor, Burkina Fasolu futbolcu Adolphe Belem'i kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 21 yaşındaki sol kanat oyuncusunun transfer edildiği belirtildi.
Belem'in, turuncu-beyazlı takımın Bolu'daki kampına katıldığı kaydedildi.
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Kaynak: AA