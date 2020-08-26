Son dakika... Adanaspor, Burkina Fasolu futbolcu Adolphe Belem'i transfer etti Bir son dakika haberine göre TFF 1. Lig takımlarından Adanaspor, Burkina Fasolu futbolcu Adolphe Belem'i kadrosuna kattı.

TFF 1. Lig takımlarından Adanaspor, Burkina Fasolu futbolcu Adolphe Belem'i kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, 21 yaşındaki sol kanat oyuncusunun transfer edildiği belirtildi. Belem'in, turuncu-beyazlı takımın Bolu'daki kampına katıldığı kaydedildi. Kaynak: AA