Son dakika! Adana ve İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı kararı - Haberler
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Son dakika! Adana ve İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı kararı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika! Adana ve İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı kararı

Son dakika 3. sayfa haberi... Adana merkezli 2 ilde yürütülen DEAŞ soruşturması kapsamında örgüt adına faaliyette bulunduğu belirlenen 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İSTANBUL (İHA) - Adana merkezli 2 ilde yürütülen Deaş soruşturması kapsamında örgüt adına faaliyette bulunduğu belirlenen 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şafak vakti yapılan operasyonla çok sayıda kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü DEAŞ soruşturması kapsamında örgüt adına faaliyet yürüttükleri tespit edilen Adana'da 12, İstanbul'da 2 toplam 14 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ'a yönelik operasyonu başlattı. Adana ve İstanbul'da özel harekat ve TEM özel timinin katılımıyla eş zamanlı baskınlar yapıldı. Baskınlar da yakalanan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Adana'da sözde DEAŞ emiri olan tutuklu Mahmut Özden'in "Yamaçlı" olarak adlandırılan ve operasyonlar sonrasında dağılan oluşumunun yeniden toparlanmaya çalıştığı öğrenildi. - ADANA

Son dakika! Adana ve İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı kararı

Son dakika! Adana ve İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı kararı

Son dakika! Adana ve İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı kararı

Son dakika! Adana ve İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı kararı

Son dakika! Adana ve İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı kararı

Son dakika! Adana ve İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı kararı

Son dakika! Adana ve İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı kararı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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