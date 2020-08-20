Son dakika... ADANA Vatandaşlardan toplanan kurban etlerinden sucuk yapacaklarmış
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika... ADANA Vatandaşlardan toplanan kurban etlerinden sucuk yapacaklarmış

Son dakika haberlerine göre Vatandaşlardan toplanan kurban etlerinden sucuk yapacaklarmışADANA'da ihbar üzerine polis ve zabıta ekiplerince ele geçirilen 38 ton 920 kilo kaçak etin, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı tarafından toplanan kurban bağışlarından oluştuğu öne sürüldü.

20.08.2020 11:00 | Son Güncelleme: 20.08.2020 11:05

Vatandaşlardan toplanan kurban etlerinden sucuk yapacaklarmış

ADANA'da ihbar üzerine polis ve zabıta ekiplerince ele geçirilen 38 ton 920 kilo kaçak etin, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı tarafından toplanan kurban bağışlarından oluştuğu öne sürüldü. Piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lira olan etlerin sucuk yapılması için Kayseri'deki bir et işleme tesisine gönderileceği iddia edildi.

Adana'da ihbar üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, polis ve zabıta ekipleri, Yüreğir ilçesi Dede Korkut Mahallesi'nde bir depoya operasyon düzenledi. Operasyonda, piyasaya sürülmek üzere hazır bulunan 38 ton 920 kilo kaynağı belli olamayan et ele geçirildi. İddiaya göre, soğuk hava deposunu, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı lideri Alparslan Kuytul'a destek için izinsiz gösterilere katılan ve hakkında bu nedenle iki kez işlem uygulanan Selahattin G.'nin (31) kiraladığı öğrenildi.

Öte yandan ele geçirilen etlerin, vatandaşların dini değerlerini sömürerek toplandığı, Kurban Bayramı'nın üzerinden günler geçmesine rağmen toplanan etlerin ihtiyaç sahiplerine gönderilmediği öne sürüldü. Piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lira olan etlerin, sucuk yapılması için Kayseri'deki bir et işleme tesisine gönderileceği iddia edildi.

Geçen aylarda da Selahattin G.'ye ait olduğu öne sürülen başka bir depoda daha bin 800 ton kaçak etin ele geçirildiği belirtildi.

Görevlilerin el koyduğu etler, toprağa gömülerek imha edilirken, depo sahibi Selahattin G.'ye yaklaşık 50 bin lira idari para cezası uygulandığı öğrenildi.

KUYTUL VE 44 KİŞİ YARGILANIYOR

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 27 Şubat 2018'de Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın yönelik başlatılan soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerden aralarında vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul'un da bulunduğu 5 şüpheli tutuklanmıştı. 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme', 'Özel belgede sahtecilik', 'Dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık', 'Kamu kurum ve kuruluşları ve benzeri tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık', 'Mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek' suçlarından 45 şüpheli hakkında 3 yıldan 21 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmış, tutuklu sanık Alparslan Kuytul, 5 Aralık 2019'da tahliye edilmişti. Sanıkların yargılanmasına devam ediliyor.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika... ADANA Vatandaşlardan toplanan kurban etlerinden sucuk yapacaklarmış

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Türkiye ve Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz gerginliğinde Merkel tarafını ilan etti Dünya
Türkiye ve Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz gerginliğinde Merkel tarafını ilan etti
Meteoroloji'den 21 kente uyarı! Şiddetli yağışlar 4 gün sürecek Güncel
Meteoroloji'den 21 kente uyarı! Şiddetli yağışlar 4 gün sürecek
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korona vakaları artsa da salgın kontrolümüz altında Güncel
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korona vakaları artsa da salgın kontrolümüz altında
Kayınvalidesini öldürüp üzerine beton döken cani damat sorguda döküldü: Ellerimle boğdum, gider kuyusuna attım 3. Sayfa
Kayınvalidesini öldürüp üzerine beton döken cani damat sorguda döküldü: Ellerimle boğdum, gider kuyusuna attım
İki saldırgan, sokak ortasında bir genci önce darbetti ardından silahla vurarak öldürdü 3. Sayfa
İki saldırgan, sokak ortasında bir genci önce darbetti ardından silahla vurarak öldürdü
Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun adresi tespit edilip Interpol'e bildirildi Ekonomi
Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun adresi tespit edilip Interpol'e bildirildi
Erdoğan'ın vereceği müjdeye bir yorumda CHP'li Yavuzyılmaz'dan geldi: Türkiye, Zonguldak açıklarında doğal gaz buldu
Erdoğan'ın vereceği müjdeye bir yorumda CHP'li Yavuzyılmaz'dan geldi: Türkiye, Zonguldak açıklarında doğal gaz buldu
Polislerin maskesini doğru takmadığı öne sürülen kadını gözaltına alma biçimi tepki çekti
Polislerin maskesini doğru takmadığı öne sürülen kadını gözaltına alma biçimi tepki çekti
Perinçek, Cumhurbaşkanı'nın cuma günü vereceği müjdeyi önceden paylaştı: Karadeniz'de doğal gaz bulundu
Perinçek, Cumhurbaşkanı'nın cuma günü vereceği müjdeyi önceden paylaştı: Karadeniz'de doğal gaz bulundu
Adı Cumhurbaşkanı adaylığı için geçen Abdullah Gül bıyıklarını kesti! İşte yeni imajı
Adı Cumhurbaşkanı adaylığı için geçen Abdullah Gül bıyıklarını kesti! İşte yeni imajı
Babasının arabasını satarak kurduğu işte şimdi fabrika açmaya hazırlanıyor
Babasının arabasını satarak kurduğu işte şimdi fabrika açmaya hazırlanıyor
Alkollü çıkan taksiciyi yanındaki kadın kurtarmak istedi: Ben içirdim
Alkollü çıkan taksiciyi yanındaki kadın kurtarmak istedi: Ben içirdim
Azeri mafya lideri Antalya'da öldürüldü! Katil, aynı masada yemek yediği en yakını çıktı
Azeri mafya lideri Antalya'da öldürüldü! Katil, aynı masada yemek yediği en yakını çıktı
Fenomen Hanife Gürdal, dudak dolgusu yaptırdı
Fenomen Hanife Gürdal, dudak dolgusu yaptırdı
Bakan Koca'dan korona ile mücadele eden sağlık çalışanlarına ek ödeme müjdesi
Bakan Koca'dan korona ile mücadele eden sağlık çalışanlarına ek ödeme müjdesi
Evinin bahçesinde duş alan sosyetik güzel, hayranlarının ağzını açık bıraktı
Evinin bahçesinde duş alan sosyetik güzel, hayranlarının ağzını açık bıraktı
'Türkiye'ye gök taşı düştü' iddiasına uzman isim son noktayı koydu: Saklamaya gerek yok
"Türkiye'ye gök taşı düştü" iddiasına uzman isim son noktayı koydu: Saklamaya gerek yok
Uzman çavuşun tecavüzü sonrası canına kıyan İpek'in ölmeden önce verdiği ifade ortaya çıktı
Uzman çavuşun tecavüzü sonrası canına kıyan İpek'in ölmeden önce verdiği ifade ortaya çıktı
Hadise, uzun süredir aşk yaşadığı Kaan Yıldırım'la ilk pozunu paylaştı
Hadise, uzun süredir aşk yaşadığı Kaan Yıldırım'la ilk pozunu paylaştı
18 yaşındaki genç kızı intihara sürükleyen tecavüzde Adli Tıp muayenesi tüm detayları ortaya çıkardı
18 yaşındaki genç kızı intihara sürükleyen tecavüzde Adli Tıp muayenesi tüm detayları ortaya çıkardı
Fenerbahçe'nin anlaştığı Jose Sosa, Acun Ilıcalı'nın uçağıyla İstanbul'a geldi
Fenerbahçe'nin anlaştığı Jose Sosa, Acun Ilıcalı'nın uçağıyla İstanbul'a geldi
Ebru Gündeş'in sattığı iddia edilen atına ne olduğu ortaya çıktı
Ebru Gündeş'in sattığı iddia edilen atına ne olduğu ortaya çıktı
Ordu'da mezarlık manzaralı huzurevi
Ordu'da mezarlık manzaralı huzurevi
Doğuma giden kadına uygulama noktasında polis memuru doğum yaptırdı
Doğuma giden kadına uygulama noktasında polis memuru doğum yaptırdı
Kaza yapan sürücü, otomobilini bırakıp gitti
Kaza yapan sürücü, otomobilini bırakıp gitti
Beşiktaş'ın elinden çıkarmak istediği Vida'ya Lyon ile Sevilla talip oldu
Beşiktaş'ın elinden çıkarmak istediği Vida'ya Lyon ile Sevilla talip oldu
İncir çekirdeğini doldurmayacak sebepten komşu çocuğunu dövdü! Yürek burkan anlar kamerada
İncir çekirdeğini doldurmayacak sebepten komşu çocuğunu dövdü! Yürek burkan anlar kamerada
Dokunulmazlık oyununda yarışan Eray, yaptığı yemekle jürilere zor anlar yaşattı
Dokunulmazlık oyununda yarışan Eray, yaptığı yemekle jürilere zor anlar yaşattı
Kilosu 25 TL'den kapış kapış satılan ejder meyvesine, Arap ülkelerinden yoğun talep var
Kilosu 25 TL'den kapış kapış satılan ejder meyvesine, Arap ülkelerinden yoğun talep var
Murat Dalkılıç, Hande Erçel ile ayrılığının nedeni olarak gösterilen Kerem Bürsin hakkında konuştu
Murat Dalkılıç, Hande Erçel ile ayrılığının nedeni olarak gösterilen Kerem Bürsin hakkında konuştu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Ziya Selçuk Süleyman Soylu Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Murat Boz Sezen Aksu Nihat Doğan
Spor Arda Turan Metin Oktay Nihat Özdemir Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Çocuk Eylül Silah Adana
Şu an buradasınız: Son dakika... ADANA Vatandaşlardan toplanan kurban etlerinden sucuk yapacaklarmış - Adana
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.8.2020 11:05:55. #1.14#
title