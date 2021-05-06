Son Dakika | Adana Valisi Süleyman Elban'ın koruma polisi, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
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Son Dakika | Adana Valisi Süleyman Elban'ın koruma polisi, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Son Dakika | Adana Valisi Süleyman Elban'ın koruma polisi, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Adana'da kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Vali Süleyman Elban'ın koruma ekibinden polis memuru Hakan Bolat'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Kahramanmaraş'a uğurlandı.

Adana'da kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Vali Süleyman Elban'ın koruma ekibinden polis memuru Hakan Bolat'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Kahramanmaraş'a uğurlandı.

Sabaha karşı evinde geçirdiği kalp krizi sonucu özel bir hastaneye kaldırılan ve müdahaleye rağmen kurtarılamayan Bolat (29) için, Kabasakal Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.

Törene katılan Vali Elban ve İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, polis memuru Bolat'ın eşi Seda Bolat'a başsağlığı diledi.

İl Emniyet Müdürü İnci, "Çocuğumuz oruçluydu, niyetliydi, oruçlu gitti." dedi.

Cenaze namazının ardından Bolat'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, memleketi Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine gönderildi.

Bolat'ın iki çocuk sahibi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven

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