Son Dakika: Adana Valisi Demirtaş'a ziyaret
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Son Dakika: Adana Valisi Demirtaş'a ziyaret

Bir son dakika haberine göre Vali Mahmut Demirtaş, mayıs ayında aşırı sıcak ve rüzgardan zarar gören narenciye, meyve ve hububat alanlarında meydana gelen zararı yerinde inceleyen heyeti kabul etti.

Son Dakika: Adana Valisi Demirtaş'a ziyaret
09.06.2020 16:29 | Son Güncelleme: 09.06.2020 16:48

Vali Mahmut Demirtaş, mayıs ayında aşırı sıcak ve rüzgardan zarar gören narenciye, meyve ve hububat alanlarında meydana gelen zararı yerinde inceleyen heyeti kabul etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Demirtaş'ı, Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı ve TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Engürülü, Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler Daire Başkanı Sayın Kamil Özdemir ile TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Serpil Günal, İl Tarım ve Orman Müdürü Adil Alan, TARSİM Adana Bölge Müdürü Vahap Kalaycıoğlu ziyaret etti.

Vali Demirtaş, mayıs ayının son haftalarında Adana ile çevre illerde aşırı sıcak ve rüzgardan zarar gören narenciye, meyve ve hububat alanlarında meydana gelen zararı yerinde inceleyerek tespitte bulunan heyetten yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Adana'nın ülke tarımında çok önemli bir yere sahip olduğunu belirten Demirtaş, kentin tarımsal potansiyelini daha da yukarı çıkaracak çalışmalar gerçekleştirdiklerini ve bundan sonra da tarımdan elde edilen gelirin daha da artması için aynı kararlılık içinde çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Çeşitli değerlendirmelerin yapıldığı ziyarette heyet, Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi'nin işleyişi hakkında da Vali Demirtaş'a bilgi verdi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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