Son dakika! Adana uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt - Haberler | Güncel
Son dakika gündem haberi: Adana'da uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı.
Adana'da uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı alınan Ceyhan ilçesi Birkent Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.
Adreste 75 gram esrar, 75 gram sentetik uyuşturucu ve 20 gram kenevir tohumu ele geçirildi.
Ev sahibi F.U. ve bir şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt