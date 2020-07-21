Son dakika... Adana Ticaret Borsası Son dakika haberleri: Adana Ticaret Borsası'nda, buğdayın kilogramı en yüksek 1,75 liradan satıldı.

Adana Ticaret Borsası'nda, buğdayın kilogramı en yüksek 1,75 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday Kg 1,69 1,75 Mısır Kg 1,33 1,37 Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) Kg 9,30 9,40

Kaynak: AA