Son dakika... Adana Ticaret Borsası
Son dakika haberleri: Adana Ticaret Borsası'nda, buğdayın kilogramı en yüksek 1,75 liradan satıldı.
21.07.2020 15:35 | Son Güncelleme: 21.07.2020 16:13
Adana Ticaret Borsası'nda, buğdayın kilogramı en yüksek 1,75 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|1,69
|1,75
|Mısır
|Kg
|1,33
|1,37
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|9,30
|9,40
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: AA