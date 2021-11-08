Son dakika: Adana polisinin 3 ilde düzenlediği uluslararası dolandırıcılık operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı - Haberler
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Son dakika: Adana polisinin 3 ilde düzenlediği uluslararası dolandırıcılık operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

AA / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel
Son dakika: Adana polisinin 3 ilde düzenlediği uluslararası dolandırıcılık operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberi: Adana Emniyet Müdürlüğünce, üç ilde düzenlenen uluslararası dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan Mali ve Nijerya uyrukluların arasında olduğu 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

ANTALYA (AA) - Adana Emniyet Müdürlüğünce, üç ilde düzenlenen uluslararası dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan Mali ve Nijerya uyrukluların arasında olduğu 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin 5 Kasım'da Bursa, Antalya ve Şanlıurfa'da düzenlediği operasyonda gözaltına aldığı yabancı uyrukluların da arasında olduğu 6 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar Ahmet K. (25), Rumeysa A. (24), Mali uyruklu Katimi B. (27) ile Nijerya uyruklular Joshua Moses O. (21), Onuebuchı Samson A. (21) ve Daniel Chima O. (26) adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden Rumeysa A, Daniel Chima O. ve Joshua Moses O. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uluslararası şirketlerin kurumsal elektronik posta adreslerini taklit edip alacaklı oldukları firmalara sahte içerikler göndererek dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şebeke üyelerinden bazılarının, komisyon karşılığında banka hesaplarını kullandıkları kişileri Türkiye'ye futbolcu olarak geldiklerini ve transfer ücretlerinin hesaplarına yatırılacağını söyleyerek kandırdıkları ileri sürüldü.

Operasyon

Sri Lanka'da faaliyet gösteren petrol şirketi, ticari iş birliği yaptığı Hollanda'daki firmanın ismi kullanılarak dolandırılmış, şirket yetkililerinin suç duyurusu üzerine 10 bin doların yollandığı hesabın sahibinin Türk vatandaşı olduğu ve paranın Adana'daki bankadan çekildiği belirlenmişti. Sri Lanka Dışişleri Bakanlığının, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile irtibata geçmesi üzerine çalışma başlatan Adana Emniyeti, şebekenin şirketlerin kurumsal elektronik posta adreslerini taklit edip alacaklı oldukları firmalara sahte içerikler göndererek dolandırıcılık yaptığını belirlemişti. Şebekenin, aynı yöntemle Curaçao Futbol Federasyonu'nu da Hollanda'daki tesiste yapılan "konaklama masrafı" adı altında 64 bin avro dolandırdığı tespit edilmişti. Bursa, Antalya ve Şanlıurfa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda Ahmet K, Rumeysa A, Mali uyruklu Katimi B. ile Nijerya uyruklular Joshua Moses O, Onuebuchı Samson A. ve Daniel Chima O'yu yakalanmıştı.

AA / Yusuf Koyun - Son Dakika Haberleri
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