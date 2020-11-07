Son dakika haberi! Adana polisi lösemili çocukları hasta yataklarında unutmadı
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Son dakika haberi! Adana polisi lösemili çocukları hasta yataklarında unutmadı

07.11.2020 09:59 | Son Güncelleme: 07.11.2020 10:14

Edinilen son dakika haberine göre Adana polisi lösemili çocukları hasta yataklarında unutmadı Adana'da polis ekipleri, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle hastanede tedavi gören çocukları ziyaret edip onlara hediye verdi.

Adana polisi lösemili çocukları hasta yataklarında unutmadı

ADANA - Adana'da polis ekipleri, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle hastanede tedavi gören çocukları ziyaret edip onlara hediye verdi.

Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci'nin talimatıyla Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle hastanede tedavi gören lösemi hastası çocuklara ziyaret gerçekleştirdi.

Pandemi kurallarına uygun olarak hastanede görevli doktor ve hemşireler eşliğinde gerçekleşen ziyarette çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Son dakika haberi! Adana polisi lösemili çocukları hasta yataklarında unutmadı
Son dakika haberi! Adana polisi lösemili çocukları hasta yataklarında unutmadı
Son dakika haberi! Adana polisi lösemili çocukları hasta yataklarında unutmadı
Son dakika haberi! Adana polisi lösemili çocukları hasta yataklarında unutmadı
Son dakika haberi! Adana polisi lösemili çocukları hasta yataklarında unutmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UMUTCAN İŞLEDİCİ

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