Son dakika haberi! Adana polisi lösemili çocukları hasta yataklarında unutmadı
07.11.2020 09:59 | Son Güncelleme: 07.11.2020 10:14
Edinilen son dakika haberine göre Adana polisi lösemili çocukları hasta yataklarında unutmadı Adana'da polis ekipleri, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle hastanede tedavi gören çocukları ziyaret edip onlara hediye verdi.
Adana polisi lösemili çocukları hasta yataklarında unutmadı
ADANA - Adana'da polis ekipleri, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle hastanede tedavi gören çocukları ziyaret edip onlara hediye verdi.
Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci'nin talimatıyla Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle hastanede tedavi gören lösemi hastası çocuklara ziyaret gerçekleştirdi.
Pandemi kurallarına uygun olarak hastanede görevli doktor ve hemşireler eşliğinde gerçekleşen ziyarette çocuklara çeşitli hediyeler verildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UMUTCAN İŞLEDİCİ