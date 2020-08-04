Son Dakika: ADANA Patlayan lastiğini değiştirmeye çalışan sürücü, TIR'ın çarpmasıyla öldü
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Son Dakika: ADANA Patlayan lastiğini değiştirmeye çalışan sürücü, TIR'ın çarpmasıyla öldü

Gelen son dakika haberlerine göre Patlayan lastiğini değiştirmeye çalışan sürücü, TIR'ın çarpmasıyla öldüADANA'da patlayan lastiğini değiştirmek için yol kenarında duran TIR sürücüsü Cemalettin Kıt, başka bir TIR çarpması sonucu hayatını kaybetti.

04.08.2020 21:28 | Son Güncelleme: 04.08.2020 21:33

Patlayan lastiğini değiştirmeye çalışan sürücü, TIR'ın çarpmasıyla öldü

ADANA'da patlayan lastiğini değiştirmek için yol kenarında duran TIR sürücüsü Cemalettin Kıt, başka bir TIR çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) yolunda meydana geldi. Adana'ya giden Cemalettin Kıt'ın kullandığı 54 HZ 786 plakalı TIR'ın yolda lastiği patladı. Bunun üzerine Kıt, aracı yol kenarına çekerek lastiği değiştirmek istedi. Sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 14 FJ 098 plakalı TIR, aracının lastiğini değiştiren Kıt'a çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Cemalettin Kıt'ın sağlık görevlilerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Kıt'ın cansız bedeni otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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Son Dakika: ADANA Patlayan lastiğini değiştirmeye çalışan sürücü, TIR'ın çarpmasıyla öldü

Kaynak: DHA

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