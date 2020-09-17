Son Dakika | ADANA Otomobil park edilen yaya geçidindeki engelli vatandaşa polis yardım etti
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Son Dakika | ADANA Otomobil park edilen yaya geçidindeki engelli vatandaşa polis yardım etti

Son dakika gündem haberine göre Otomobil park edilen yaya geçidindeki engelli vatandaşa polis yardım ettiAdana'da bir sürücünün, otomobilini yaya geçidine park etmesi nedeniyle yolun karşısına geçmekte zorlanan engelli Hüseyin Göçmenoğlu'na trafik polisi yardım etti.

17.09.2020 10:12 | Son Güncelleme: 17.09.2020 10:18

Otomobil park edilen yaya geçidindeki engelli vatandaşa polis yardım etti

Adana'da bir sürücünün, otomobilini yaya geçidine park etmesi nedeniyle yolun karşısına geçmekte zorlanan engelli Hüseyin Göçmenoğlu'na trafik polisi yardım etti. Bu anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Olay, merkez Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. S.K. isimli sürücü cadde üzerindeki bir yaya geçidi üzerine otomobilini park etti. Daha önce bir trafik kazasında engelli kaldığı öğrenilen Hüseyin Göçmenoğlu (51), akülü aracıyla yaya geçidine inemeyince çevredekiler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen trafik polisleri, çekici çağırdı. Bu sırada trafik polisi, engelli vatandaşın yolun karşısına geçmesine yardımcı oldu. Daha sonra aracının yanına gelen S.K.?ya, engelli Hüseyin Göçmenoğlu'nun yaşadığı zorluğun kaydedilen görüntüleri izletildi. Duruma üzüldüğü öğrenilen S.K., normalde dikkatli bir sürücü olduğunu, bilerek yapmadığını söyledi. S.K.?ya 'geçiş yolları önünde park etmek' maddesinden cezai işlem uygulandı.

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Son Dakika | ADANA Otomobil park edilen yaya geçidindeki engelli vatandaşa polis yardım etti

Kaynak: DHA

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