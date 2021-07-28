Son dakika gündem: ADANA'NIN 2 İLÇESİNDE ORMAN YANGINI
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Son dakika gündem: ADANA'NIN 2 İLÇESİNDE ORMAN YANGINI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Adana'nın Kozan ilçesina bağlı Kızlar Kalesi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yagın çıktı.

Adana'nın Kozan ilçesina bağlı Kızlar Kalesi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yagın çıktı.

Akşam saatlerinde ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini görenler, durumu yetkililere bildirdi. Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangını söndürmek için Orman İşetme Şefliği'nde görevli ekipler bölgeye sevk edildi. Yangının büyüme daha da büyüme riski nedeniyle bazı vatandaşların evlerini boşalttığı öğrenildi. Ekiplerin yangına karadan müdalesi devam ediyor. Öte yandan gündüz saatlerinde Çandık Mahallesi'nde çıkan orman yangının ise kontrol altına alındığı belirtildi.

Son dakika gündem: ADANA'NIN 2 İLÇESİNDE ORMAN YANGINI
Son dakika gündem: ADANA'NIN 2 İLÇESİNDE ORMAN YANGINI
Son dakika gündem: ADANA'NIN 2 İLÇESİNDE ORMAN YANGINI
Son dakika gündem: ADANA'NIN 2 İLÇESİNDE ORMAN YANGINI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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