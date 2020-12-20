Son dakika... Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de "kısıtlama" sessizliği devam ediyor
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Son dakika... Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de "kısıtlama" sessizliği devam ediyor

20.12.2020 11:31 | Son Güncelleme: 20.12.2020 11:35
Son dakika... Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de

Son dakika haberine göre Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik devam ediyor.

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik devam ediyor.

Adana'nın en işlek noktalarından Ziyapaşa, Atatürk ve Turhan Cemal Beriker bulvarları ile İstasyon, 5 Ocak ve İnönü meydanları sessizliğe büründü.

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de de caddeler ve meydanlar boş kaldı.

Polis ekipleri, ana arter ve kavşaklarda önlem aldı, denetim yaptı.

Sahil bandında da sakinlik gözlenirken, bazı vatandaşların evlerine yakın market ve fırınlardan alışveriş yaptığı görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal

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