Son dakika! Adana merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik soruşturma kapsamında 24 şüpheli hakkında...
Gelen son dakika haberine göre Adana merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik soruşturma kapsamında 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
13.07.2020 07:59 | Son Güncelleme: 13.07.2020 09:10
Adana merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik soruşturma kapsamında 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
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Kaynak: AA