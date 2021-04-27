Son dakika gündem: Adana merkezli 5 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 6 zanlı yakalandı
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Son dakika gündem: Adana merkezli 5 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 6 zanlı yakalandı

Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Adana merkezli 5 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Adana merkezli 5 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah kaçakçılığı yaptığını belirlediği kişilere yönelik 6 ay önce teknik ve fiziki takip başlattı.

Kimlikleri tespit edilen 6 zanlının yakalanması için Adana merkezli Hatay, Gaziantep, Tokat ve Ordu'da operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin tamamını gözaltına alan ekipler, adreslerde ruhsatsız mavzer ve kalaşnikof piyade tüfeği ile 53 tabanca ve yaklaşık 1300 mermi ele geçirdi.

Zanlıların, silahları 7 bin 500 ile 10 bin lira arasında satmaya çalıştıkları iddia edildi.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen 6 zanlı emniyete götürüldü.

Son dakika gündem: Adana merkezli 5 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 6 zanlı yakalandı
Son dakika gündem: Adana merkezli 5 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 6 zanlı yakalandı
Son dakika gündem: Adana merkezli 5 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 6 zanlı yakalandı
Son dakika gündem: Adana merkezli 5 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 6 zanlı yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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