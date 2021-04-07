Son dakika! Adana merkezli 4 ildeki uyuşturucu operasyonu, dronla görüntülendi

Son dakika gelişmesine göre ADANA merkezli 4 ilde 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik dün şafak vakti düzenlenen operasyonda, 12 kişi gözaltına alındı.

ADANA merkezli 4 ilde 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik dün şafak vakti düzenlenen operasyonda, 12 kişi gözaltına alındı. Yüksek miktarda uyuşturucu maddenin ele geçirildiği operasyon, dronla görüntülendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' olarak bilinen uyuşturucu madde satıcılarını tespit etti. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 25 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından Adana merkezli Diyarbakır, Mersin ve Osmaniye'de çok sayıda adrese dün eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel Harekat polislerinin demir kapıları koçbaşlarıyla kırarak girdikleri evlerde özel eğitimli narkotik köpekleriyle arama yapan ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan 12 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyon dronla görüntülendi. Evlerde yapılan aramalarda, yüksek miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, haklarında gözaltı kararı bulunan 13 şüpheliyi yakalamak için de çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl ATAR