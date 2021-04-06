Son dakika: Adana merkezli 4 ilde şafak vakti uyuşturucu operasyonu
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Son dakika: Adana merkezli 4 ilde şafak vakti uyuşturucu operasyonu

Demirören Haber Ajansı / Gökhan KESKİNCİ - Haberler | Güncel
Son dakika: Adana merkezli 4 ilde şafak vakti uyuşturucu operasyonu

Gelen son dakika haberlerine göre ADANA merkezli 4 ilde 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi.

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ADANA merkezli 4 ilde 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. 25 kişi hakkında gözaltı kararının bulunduğu operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu ticaretinin deşifresi ve engellemesine yönelik çalışmasını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 25 kişinin 'torbacı' olarak bilinen uyuşturucu satıcılığı yaptığını belirledi. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından Adana merkezli Diyarbakır, Mersin ve Osmaniye'de çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel Harekat polislerinin demir kapılarını koçbaşlarıyla kırarak girdikleri evlerde özel eğitimli narkotik köpekleriyle arama yapan ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Adana'da yakalanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Diğer illerde gözaltına alınan şüphelilerin ise işlemleri tamamlandıktan sonra Adana'ya getirileceği bildirildi.


Son dakika: Adana merkezli 4 ilde şafak vakti uyuşturucu operasyonu
Son dakika: Adana merkezli 4 ilde şafak vakti uyuşturucu operasyonu
Son dakika: Adana merkezli 4 ilde şafak vakti uyuşturucu operasyonu
Son dakika: Adana merkezli 4 ilde şafak vakti uyuşturucu operasyonu
Son dakika: Adana merkezli 4 ilde şafak vakti uyuşturucu operasyonu
Son dakika: Adana merkezli 4 ilde şafak vakti uyuşturucu operasyonu
Son dakika: Adana merkezli 4 ilde şafak vakti uyuşturucu operasyonu
Son dakika: Adana merkezli 4 ilde şafak vakti uyuşturucu operasyonu
Son dakika: Adana merkezli 4 ilde şafak vakti uyuşturucu operasyonu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan KESKİNCİ

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